Эксперт Леонков: РФ расценит ввод миротворцев на Украину как конфликт с НАТО

Россия расценит ввод миротворцев на Украину как конфликт с НАТО. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Комсомольской правдой».

Он отметил, что с точки зрения мирового права вводить миротворцев на территорию Украины невозможно, поскольку там продолжаются активные боевые действия. А переговоров о прекращении огня на данный момент нет.

Кроме того, эти миротворцы должны быть из нейтральной страны, никак не участвующей в конфликте. Поэтому солдаты из страны НАТО не подходят для такой функции.

«Любая попытка вести военный контингент из стран альянса будет расцениваться как военная интервенция и прямое вступление НАТО в конфликт со всеми вытекающими последствиями», — сказал он.

13 января сообщалось, что власти Великобритании должны отправить солдат в качестве миротворцев на Украину после завершения конфликта. Об этом заявили бывшие министры обороны королевства Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон.

Ранее Зеленский заявил, что премьер Британии Стармер обсудит в Киеве размещение миротворцев.