Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ОДКБ прокомментировали партнерство США и Армении

ОДКБ: партнерство Армении и США не должно угрожать безопасности других стран
close
Shutterstock

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов прокомментировал соглашение о стратегическом партнерстве Армении и США. Его слова приводит News.ru.

«Налаживание такого партнерства с Вашингтоном является суверенным правом Республики Армения в рамках развития двусторонних отношений», — заявил он.

При этом Тасмагамбетов заявил, что Ереван и Вашингтон должны исходить из принципа равной и неделимой безопасности — партнерство не должно создавать угроз безопасности для других стран и объединений.

Как сообщается на странице армянского МИД в соцсети Х, 14 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве. Церемония пройдет в Вашингтоне, округ Колумбия в 22:00 по ереванскому времени (21:00 мск). Она будет транслироваться в прямом эфире Государственным департаментом США.

Ранее политолог призвал исключить Армению из ОДКБ и ЕАЭС из-за соглашения с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами