В ОДКБ прокомментировали партнерство США и Армении

ОДКБ: партнерство Армении и США не должно угрожать безопасности других стран

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов прокомментировал соглашение о стратегическом партнерстве Армении и США. Его слова приводит News.ru.

«Налаживание такого партнерства с Вашингтоном является суверенным правом Республики Армения в рамках развития двусторонних отношений», — заявил он.

При этом Тасмагамбетов заявил, что Ереван и Вашингтон должны исходить из принципа равной и неделимой безопасности — партнерство не должно создавать угроз безопасности для других стран и объединений.

Как сообщается на странице армянского МИД в соцсети Х, 14 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве. Церемония пройдет в Вашингтоне, округ Колумбия в 22:00 по ереванскому времени (21:00 мск). Она будет транслироваться в прямом эфире Государственным департаментом США.

Ранее политолог призвал исключить Армению из ОДКБ и ЕАЭС из-за соглашения с США.