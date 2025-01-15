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Глава МИД Украины назвал «самый дешевый вариант» обеспечения безопасности Европы

Сибига: членство Украины в НАТО — самый дешевый вариант безопасности в Европе
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Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал членство республики в НАТО «самым дешевым вариантом» обеспечения безопасности в Европе. В интервью «Европейской правде» он также напомнил, что цель вступления страны в Североатлантический альянс закреплена в конституции.

«Абсолютное, убедительное большинство украинцев выступает за членство в НАТО. Мы уже проходили «альтернативные варианты». Мы видели, как провалился Будапештский меморандум. Создание любых «серых зон» приводит лишь к дальнейшим обострениям», — сказал Сибига.

Он назвал членство страны в военном блоке приоритетом и единственной гарантией безопасности.

7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вступления Украины в НАТО альянс окажется прямо у порога России. Он отметил, что может понять чувства Москвы по этому поводу. По его мнению, администрация президента США Джо Байдена допустила большое количество ошибок при обсуждении возможного вступления Украины в Североатлантический альянс.

Ранее на Западе сочли, что Россия не откажется от своих целей на Украине.

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