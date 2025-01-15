Верховный суд ликвидировал партию «Гражданская сила»

Верховный суд России ликвидировал политическую партию «Гражданская сила», которая существовала с 2007 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил иск Министерства юстиции о ликвидации политической партии «Гражданская сила» удовлетворить», — заявили в пресс-службе суда.

До этого Минюст обратился в Верховный суд с иском о ликвидации политической партии «Гражданская сила». «Гражданская сила» свыше семи лет не участвует в федеральных выборах и практически не выдвигает своих кандидатов на местном и региональном уровнях.

В ноябре прошлого года Верховный суд России ликвидировал «Партию дела». В апреле Верховный суд приостановил деятельность партии из-за нарушений законодательства. В сентябре истек срок приостановления деятельности «Партии дела», но в связи с тем, что выявленные нарушения так и не были устранены в срок, Минюст подал иск о ликвидации партии.

Ранее Верховный суд ликвидировал партию ПАРНАС.