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В России могут ликвидировать партию «Гражданская Сила»

Минюст обратился с иском в Верховный суд о ликвидации партии «Гражданская Сила»

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд с иском о ликвидации политической партии «Гражданская Сила». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Верховного суда.

По словам собеседника агентства, 19 ноября в суд поступил административный иск министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии «Гражданская Сила».

Дата судебного заседания пока не назначена, но административный иск уже передан судье.

Относящаяся к праволиберальному политическому флангу «Гражданская Сила» была образована в марте 2007 года на базе партии «Свободная Россия». В ноябре следующего года она объявила о самороспуске и вошла в состав созданной партии «Правое дело». В феврале 2012 года «Гражданская Сила» была воссоздана в качестве самостоятельной политической организации. Ее лидером является Кирилл Быканин.

По имеющимся сведениям, «Гражданская Сила» свыше семи лет не участвует в федеральных выборах и практически не выдвигает своих кандидатов на местном и региональном уровнях.

25 июля 2023 года Апелляционная инстанция Верховного суда РФ признала законным решение о ликвидации «Партии народной свободы» (ПАРНАС) по административному иску министерства юстиции.

Ранее Верховный суд ликвидировал партию ПАРНАС.

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