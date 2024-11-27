Верховный суд ликвидировал «Партию дела»

Верховный суд России ликвидировал «Партию дела». Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Суд удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии «Партия дела», — сказали в пресс-службе суда.

В апреле Верховный суд приостановил деятельность партии из-за нарушений законодательства.

В сентябре истек срок приостановления деятельности «Партии дела», но в связи с тем, что выявленные нарушения так и не были устранены в срок, Минюст подал иск о ликвидации партии.

«Партия дела» была зарегистрирована в 2012 году. Ее председателем является совладелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин. Из информации, размещенной на официальном сайте партии, следует, что она ставит себе целью «объединить интересы людей труда».

До этого Минюст обратился в Верховный суд с иском о ликвидации политической партии «Гражданская сила». По имеющимся сведениям, «Гражданская сила» свыше семи лет не участвует в федеральных выборах и практически не выдвигает своих кандидатов на местном и региональном уровнях.

Ранее Верховный суд ликвидировал партию ПАРНАС.