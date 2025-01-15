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Президент Молдавии подала в суд на учительницу, которая назвала деда Санду доносчиком

Президент Молдавии Санду подала в суд на учительницу, назвавшую ее деда доносчиком
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Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду подала в суд на сельскую учительницу Анну Михалаки, обвинив ее в клевете. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для возмущения стал пост в соцсети, где женщина утверждала, что дедушка избранного лидера Михай Санду писал доносы на односельчан, способствуя сталинским депортациям, а также сжигал иконы в церкви.

Адвокат Санду Эдуард Дигоре потребовал у Михалаки принести публичные извинения и выплатить 50 тыс. леев (около $2,8 тыс.) в качестве моральной компенсации. По его словам, если учительница не выполнит требование, то президент будет с ней судиться.

Оппозиционные представители Молдавии раскритиковали ее действия, поскольку ранее ни один из президентов не обращался в суд в период исполнения полномочий.

9 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу действующей главы государства Майи Санду. По итогам голосования она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Ранее был назван самый дорогой подарок Санду в 2024 году.

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