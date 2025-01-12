Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван самый дорогой подарок Санду в 2024 году

Самым дорогим подарком Санду в 2024 году стал ковер ручной работы из Карабаха
close
Vadim Ghirda/AP

Самым дорогим подарком президенту Молдавии Майе Санду в 2024 году стал ковер ручной работы, сделанный мастерами из Карабаха. Об этом написало агентство IPN.

Стоимость ковра составила 17 490 молдавских леев, или около 90 тыс. рублей. Подарок был вручен президенту послом Азербайджанской республики в Молдове Ульви Вагифом оглу Бахшалиевым на церемонии вручения верительных грамот.

Также дорогим подарком Санду стала икона стоимостью 9250 леев (около 50 тыс. рублей), подаренная епископом Южной Бессарабии Вениамином в Кагульском епархиальном центре. Также Санду подарили сувенир из матового стекла, представляющий собой розу с раскрытыми лепестками. Изделие было изготовлено вручную французской фабрикой по производству предметов искусства Daum. Его Санду подарила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Также в число самых дорогих подарков молдавскому лидеру настенные часы с маятником и кукушкой, изготовленные также вручную немецкой мануфактурой Rombach & Haas стоимостью 5590 леев или около 30 тыс. рублей. Их ей вручил премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн.

До этого собака президента Молдавии Санду сбежала, испугавшись фейерверков.

Ранее Санду заявила, что Молдавия не уделяла должного внимания русскоязычным жителям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами