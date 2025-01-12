Назван самый дорогой подарок Санду в 2024 году

Самым дорогим подарком Санду в 2024 году стал ковер ручной работы из Карабаха

Самым дорогим подарком президенту Молдавии Майе Санду в 2024 году стал ковер ручной работы, сделанный мастерами из Карабаха. Об этом написало агентство IPN.

Стоимость ковра составила 17 490 молдавских леев, или около 90 тыс. рублей. Подарок был вручен президенту послом Азербайджанской республики в Молдове Ульви Вагифом оглу Бахшалиевым на церемонии вручения верительных грамот.

Также дорогим подарком Санду стала икона стоимостью 9250 леев (около 50 тыс. рублей), подаренная епископом Южной Бессарабии Вениамином в Кагульском епархиальном центре. Также Санду подарили сувенир из матового стекла, представляющий собой розу с раскрытыми лепестками. Изделие было изготовлено вручную французской фабрикой по производству предметов искусства Daum. Его Санду подарила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Также в число самых дорогих подарков молдавскому лидеру настенные часы с маятником и кукушкой, изготовленные также вручную немецкой мануфактурой Rombach & Haas стоимостью 5590 леев или около 30 тыс. рублей. Их ей вручил премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн.

До этого собака президента Молдавии Санду сбежала, испугавшись фейерверков.

Ранее Санду заявила, что Молдавия не уделяла должного внимания русскоязычным жителям.