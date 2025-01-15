Лукашенко призвал не тратить ни копейки инвестиций на «барахло»

Лукашенко: ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при формировании государственной инвестиционной программы на 2025 год нельзя тратить деньги «на барахло». Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Всякие офисы, конторы и прочее — у нас этого барахла хватает. Государственные они, для МВД, госслужащих — не важно, для кого», — сказал он.

По словам Лукашенко, экономия должна быть ключевым принципом, которым стоит руководствоваться при принятии подобных решений.

В ноябре прошлого года сообщалось, что из президентской гонки в Белоруссии за один день вышли сразу два претендента на участие в выборах — Сергей Бобриков и Ольга Чемоданова. Оба политика заявили, что прислушались к запросу общества на консолидацию вокруг действующего президента Александра Лукашенко. В свою очередь в «Белорусском союзе женщин», который поддержал Чемоданову, ранее говорили, что желают победы Лукашенко. Что еще известно о грядущих выборах в Белоруссии — в материале «Газеты.Ru».

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужно «американское шоу» на выборах.