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Лукашенко призвал не тратить ни копейки инвестиций на «барахло»

Лукашенко: ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись
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Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при формировании государственной инвестиционной программы на 2025 год нельзя тратить деньги «на барахло». Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Всякие офисы, конторы и прочее — у нас этого барахла хватает. Государственные они, для МВД, госслужащих — не важно, для кого», — сказал он.

По словам Лукашенко, экономия должна быть ключевым принципом, которым стоит руководствоваться при принятии подобных решений.

В ноябре прошлого года сообщалось, что из президентской гонки в Белоруссии за один день вышли сразу два претендента на участие в выборах — Сергей Бобриков и Ольга Чемоданова. Оба политика заявили, что прислушались к запросу общества на консолидацию вокруг действующего президента Александра Лукашенко. В свою очередь в «Белорусском союзе женщин», который поддержал Чемоданову, ранее говорили, что желают победы Лукашенко. Что еще известно о грядущих выборах в Белоруссии — в материале «Газеты.Ru».

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужно «американское шоу» на выборах.

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