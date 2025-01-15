Оверчук назвал главного бенефициара от членства в ЕАЭС

Рост экономики Армении демонстрирует, что она в данный момент является главным бенефициаром от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Рост торговли и экономики говорит о том, что Армения является основным бенефициаром от членства в ЕАЭС», — сказал он.

Оверчук назвал некорректным вопрос представителей СМИ о том, сможет ли кто-то занять место Еревана в ЕАЭС. Он указал, что вопрос о присоединении к ЕАЭС — всегда самостоятельное решение страны. Вице-премьер перечислил выгоды членства в ЕАЭС.

«Они состоят в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности и создании стабильных условий для экономического развития. И главное — это безбарьерный доступ к огромному рынку, где есть востребованность в товарах страны», — пояснил Оверчук.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что членство Армении в Европейском союзе, к которому стремится Ереван, несовместимо с одновременным участием в Евразийском экономическом союзе.

Ранее сообщалось, что Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве.