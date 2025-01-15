Президент Южной Кореи заявил, что добровольно явился на допрос

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру, чтобы не допустить кровопролития. Об этом, ссылаясь на видеообращение главы государства, сообщает информационное агентство «Рёнхап».

По словам Юн Сок Ёля, он принял решение в добровольном порядке проследовать на допрос после того, как увидел, что полиция и следователи силой вторглись в охраняемую резиденцию, используя при этом пожарную технику.

Юн Сок Ёль подчеркнул, что его явка на допрос не означает признания им законности действий правоохранительных органов. Глава государства заявил, что он ни в чем не виновен. Он еще раз отметил, что добровольно проследовал в прокуратуру только для того, чтобы избежать кровопролития.

15 января сообщалось, что в Сеуле следователи государственного антикоррупционного агентства арестовали президента Южной Кореи по делу о мятеже.

Ранее депутаты парламента Южной Кореи объявили президенту страны импичмент.