Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Южной Кореи заявил, что добровольно явился на допрос

Юн Сок Ёль назвал свой арест добровольной явкой ради недопущения кровопролития
close
Global Look Press

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру, чтобы не допустить кровопролития. Об этом, ссылаясь на видеообращение главы государства, сообщает информационное агентство «Рёнхап».

По словам Юн Сок Ёля, он принял решение в добровольном порядке проследовать на допрос после того, как увидел, что полиция и следователи силой вторглись в охраняемую резиденцию, используя при этом пожарную технику.

Юн Сок Ёль подчеркнул, что его явка на допрос не означает признания им законности действий правоохранительных органов. Глава государства заявил, что он ни в чем не виновен. Он еще раз отметил, что добровольно проследовал в прокуратуру только для того, чтобы избежать кровопролития.

15 января сообщалось, что в Сеуле следователи государственного антикоррупционного агентства арестовали президента Южной Кореи по делу о мятеже.

Ранее депутаты парламента Южной Кореи объявили президенту страны импичмент.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами