МИД Армении назвал причину вызова посла России

МИД Армении вызвал посла РФ из-за недовольства высказываниями в эфире российского ТВ. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«15 января в МИД Армении был вызван посол Российской Федерации в Республике Армения С.П. Копыркин», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве Армении добавили, что дипломата вызвали из-за выпуска 12 января 2025 года программы «Вести недели», в ходе которой якобы были озвучены «искусственно генерируемые нарративы», направленные «против суверенитета и территориальной целостности Армении». В ходе встречи в МИД республики российскому послу была передана соответствующая нота протеста.

14 января армянский МИД сообщил, что министр иностранных дел Армении Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут в Вашингтоне соответствующий документ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что Россия высоко ценит свои отношения с Арменией и намерена развивать отношения с Ереваном.

Ранее политолог назвал последствия разрыва отношений с Россией для Армении.