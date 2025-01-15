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Западный аналитик раскрыл попытку Зеленского сохранить власть

IB: у Зеленского осталось мало вариантов на фоне сокращения числа союзников
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Yves Herman/Reuters

У президента Украины Владимира Зеленского осталось мало вариантов по сохранению своей власти на фоне сокращения числа союзников. Об этом пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

«У Зеленского осталось мало вариантов. На Украине у него заканчиваются союзники, а Запад дает все яснее понять, что заинтересован в его замене», — пишет аналитик.

Эксперт утверждает, что у действующего главы государства, у которого закончился срок исполнения своих полномочий, есть план, с помощью которого он попытается не позволить бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному прийти к власти в стране. Поэтому, считает Лейрос, Зеленский предпринимает попытки сохранить на своей стороне оставшихся сторонников.

До этого украинское издание «Телеграф» со ссылкой на анонимный источник сообщило, что Зеленский решил выдвинуть свою кандидатуру на участие в президентских выборах. Собеседник издания отметил, что нынешний президент пойдет на выборы при одном условии — если Залужный не будет баллотироваться.

В свою очередь политолог Юрий Светов высказал сомнение в том, что на Украине будут проведены выборы президента.

Ранее политолог связал требование Путина с появлением слухов о выборах на Украине.

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