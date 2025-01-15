МИД: РФ не получала сигналов о готовности ФРГ запустить «Северный поток»

Москва не получала сигналов о готовности ФРГ запустить поставки газа по сохранившейся ветке «Северного потока» после остановки транзита газа европейским потребителям через Украину. Об этом РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«На данный момент мы не получаем сигналов о готовности руководства европейских партнеров и, в первую очередь, германских к возобновлению закупок через «Северный поток»», — отметил собеседник агентства.

Биричевский добавил, что многолетнее конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество, на котором основывалось благополучие европейской экономики, «было принесено в жертву русофобской кампании», которой придерживается западная политика по нанесению «стратегического поражения» России.

До этого премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер сообщил о необходимости восстановления «Северного потока». Политик отметил, что Германия перешла «в новую зависимость», в том числе из-за атаки на «Северный поток — 1», с серьезными последствиями для цен на энергоносители.

В свою очередь депутат бундестага от «Блока Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен заявила, что власти Германии должны запустить подачу газа по сохранившейся нитке трубопровода «Северный поток — 2».

Американский журналист Сеймур Херш 26 сентября опубликовал новую статью на платформе Substack, в которой рассказал, что граждане США, причастные к подрыву газопроводов «Северный поток», уничтожили все документы об операции.

По версии Херша, мотивом для подрыва инфраструктуры стал страх администрации президента США Джо Байдена потерять влияние на Германию и другие европейские страны, поскольку сохранение работоспособности «Северных потоков» могло привести ФРГ под влияние России.

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