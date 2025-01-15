В Белоруссии пообещали заставить работать всех «социальных паразитов»

Всеобщая занятость граждан Белоруссии должна быть закреплена в конституции страны, все «социальные паразиты» должны работать. Об этом заявил кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусских коммунистов Сергей Сыранков, выступая с предвыборной программой в эфире Первого национального канала Белорусского радио.

По словам кандидата в белорусские лидеры, необходимо закрепить понятие труда в конституции страны, «как священной обязанности». Сыранков отметил, что правительству необходимо поставить задачу организации всеобщей занятости белорусских граждан.

«Социальные паразиты, сидящие на шее у общества, у нас будут работать все до единого», — подчеркнул кандидат.

Среди прочего Сыранков указал, что никаких денежных сборов с неработающих граждан вводить не планируется.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года.

В ноябре прошлого года сообщалось, что из президентской гонки в Белоруссии за один день вышли сразу два претендента на участие в выборах президента Белоруссии — Сергей Бобриков и Ольга Чемоданова. Оба политика заявили, что прислушались к запросу общества на консолидацию вокруг действующего президента Александра Лукашенко. В свою очередь в «Белорусском союзе женщин», который поддержал Чемоданову, ранее говорили, что желают победы Лукашенко. Что еще известно о грядущих выборах в Белоруссии — в материале «Газеты.Ru».

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