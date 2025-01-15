В США заявили, что Трамп может предложить сделку для урегулирования на Украине

The Hill: США предложат России космическую программу в обмен на мир на Украине

Избранный американский лидер Дональд Трамп мог бы предложить российской стороне возобновление сотрудничества в космической отрасли и участие в совместной программе ради урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет газета The Hill.

«Трамп пообещал прекратить войну на Украине. Он мог бы подсластить сделку, сделав Путину предложение, от которого тот не сможет отказаться», — говорится в статье.

По данным издания, речь идет о программе Artemis. Главными целями проекта являются полет на Марс и возвращение человечества на Луну. Кроме того, при сделке российская сторона могла бы получить доступ к американским технологиям и поставщикам необходимого оборудования, среди которых SpaceX.

До этого кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявлял, что Дональд Трамп после инаугурации будет пытаться добиться урегулирования украинского конфликта на максимально выгодных для Киева условиях.

Ранее в Совфеде заявили, что Трамп не станет бросать Украину.