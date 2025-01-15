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В МИД РФ раскритиковали деятельность Зурабишвили в Грузии

Захарова: Грузия с Зурабишвили стояла на пороге гражданского конфликта
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Petrov Sergey/Global Look Press

В Грузии могло начаться гражданское противостояние на фоне проходивших в республике выборов. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Народ Грузии, страна балансировали — надеюсь, это в прошлом, хотя я вижу деструктивный настрой [экс-президента Саломе] Зурабишвили – балансировали на лезвии гражданского противостояния», — сказала дипломат.

Захарова также подчеркнула готовность западных стран «идти напролом» для продвижения Зурабишвили в Грузии.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зурабишвили не выполнила свое обещание остаться на посту лидера страны даже по истечении срока полномочий.

После выборов бывший грузинский президент стала стипендианткой Киссинджера американского Института Маккейна.

Ранее в центре Тбилиси прошла очередная антиправительственная акция.

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