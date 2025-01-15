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В Грузии прошла антиправительственная акция

В центре Тбилиси прошла очередная антиправительственная акция
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Zurab Tsertsvadze/AP

В грузинской столице прошла очередная антиправительственная акция. Об этом сообщает РИА Новости.

Центральный проспект Руставели возле парламента перекрыли для движения автомобилей. К акции присоединились актеры, которые прошли маршем от театра Васо Абашидзе до театра Руставели. Лозунгом протестующих стала фраза: «Театр и зрители против тирании».

До этого сообщалось, что грузинские полицейские задержали девять человек во время проведения акции протеста в Тбилиси. Граждан задержали за неповиновение и хулиганство в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Инцидент произошел возле ресторана «Бабило», в котором грузинские судьи проводили корпоративное мероприятие. Митингующие освистали судей и забросали их яйцами.

Протесты в Грузии начались после того, как 28 ноября премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о вступлении государства в Европейский союз. Власти «заморозили» соответствующий процесс до 2028 года.

Ранее Лавров заявил, что Зурабишвили не выполнила обещание.

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