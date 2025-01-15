МИД России: Байден в прощальной речи рассказал, как США вредили другим странам

Пока еще действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден в прощальной речи, которая была посвящена проблемам внешней политики, рассказал, как и кому США сделали хуже. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Чем гордился Байден? Что он преподнес американскому народу и всему миру? Что он сделал в качестве главного достижения своих четырех лет? Он рассказал о том, как США вредили другим странам», — отметила Захарова.

Она сравнила речь главы Белого дома с пресс-конференцией по итогам деятельности дипломатии РФ в 2024 году министра иностранных дел Сергея Лаврова и подчеркнула разность подходов во внешней политике.

«Позиция России о том, как сделать лучше. Какие опции есть для того, чтобы сеять не плохое и разрушительное, а доброе, созидательное», — сказала Захарова.

Накануне Байден заявил, что США сохранили и укрепили свои позиции в глобальной гонке за мировое лидерство.

Ранее Вэнс заявил об оставляемой Байденом экономической катастрофе в США.