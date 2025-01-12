Вэнс заявил об оставляемой Байденом экономической катастрофе в США

Избранный глава государства Дональд Трамп унаследует экономическую катастрофу, которую устроил нынешний президент США Джо Байден. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил будущий вице-президент Соединенных Штатов Джеймс Дэвид Вэнс.

По словам политика, Байден оставил американцам катастрофу не только на границе, но и в экономике. Нынешний президент повысил государственный долг на триллионы долларов в мирное время. В результате решений администрации Байдена в последние два месяца цены на нефть «взлетели до небес».

Вэнс отметил, что из-за плохой ситуации в национальной экономике граждане США на прошедших президентских выборах проголосовали за Трампа.

Избранный вице-президент добавил, что Байден и его администрация серьезно обострили миграционный кризис в стране, фактически открыв границы страны. Вэнс подчеркнул, что США должны будут быть закрыты для нелегальных иммигрантов.

8 января Байден заявил, что Трамп похвалил его за успехи в экономике, несмотря на то, что публично критикует его экономическую программу.

Ранее Байден признался, что сожалеет о выходе из президентской гонки в США.