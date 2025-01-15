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Полиция Южной Кореи предпринимает попытки арестовать руководителей охраны президента

«Хангёре»: полиция пытается арестовать двух руководителей охраны Юн Сок Ёля
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Lee Jin-man/AP

Южнокорейская полиция пытается арестовать руководителей охраны президента страны. Об этом сообщает сеульская газета «Хангёре».

После того как 10 января директор службы охраны Пак Чон Чжун подал в отставку, исполняющим обязанности руководителя спецслужбы стал его заместитель Ким Сон Хун, который категорически против ареста президента Юн Сок Ёля.

Ким Сон Хун трижды не явился на допрос в полицию после событий 3 января, когда служба охраны помешала следователям арестовать президента. После трех неявок чиновника полиция получила в суде ордер на его арест. Суд также выдал ордер на арест начальника одного из департаментов спецслужбы Ли Кван У.

В настоящее время полицейские находятся перед резиденцией президента в Ханнамдоне и уговаривают сотрудников охраны пропустить их внутрь, для того чтобы задержать Ким Сон Хуна и Ли Кван У.

15 января правоохранители смогли преодолеть третью линию баррикад в резиденции главы Южной Кореи.

Ранее депутаты парламента Южной Кореи объявили президенту страны импичмент.

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