Полиция Южной Кореи предпринимает попытки арестовать руководителей охраны президента

Южнокорейская полиция пытается арестовать руководителей охраны президента страны. Об этом сообщает сеульская газета «Хангёре».

После того как 10 января директор службы охраны Пак Чон Чжун подал в отставку, исполняющим обязанности руководителя спецслужбы стал его заместитель Ким Сон Хун, который категорически против ареста президента Юн Сок Ёля.

Ким Сон Хун трижды не явился на допрос в полицию после событий 3 января, когда служба охраны помешала следователям арестовать президента. После трех неявок чиновника полиция получила в суде ордер на его арест. Суд также выдал ордер на арест начальника одного из департаментов спецслужбы Ли Кван У.

В настоящее время полицейские находятся перед резиденцией президента в Ханнамдоне и уговаривают сотрудников охраны пропустить их внутрь, для того чтобы задержать Ким Сон Хуна и Ли Кван У.

15 января правоохранители смогли преодолеть третью линию баррикад в резиденции главы Южной Кореи.

Ранее депутаты парламента Южной Кореи объявили президенту страны импичмент.