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Политолог призвал исключить Армению из ОДКБ и ЕАЭС из-за соглашения с США

Политолог Ордуханян: Армению следует исключить из ОДКБ и ЕАЭС
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Shutterstock

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в интервью «Ридусу» прокомментировал новость о готовящемся соглашении о стратегическом партнерстве между Ереваном и Вашингтоном. По мнению эксперта, России следует исключить Армению из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), чтобы не подвергать себя лишней опасности.

Ордуханян подчеркнул, что власти Армении демонстрируют исключительно прозападный вектор внешнеполитической деятельности, что для России неприемлемо.

«Вероятно, армянский премьер-министр [Никол Пашинян] рассчитывает, что Вашингтон поможет ему в противостоянии с Азербайджаном и Турцией. Но этого не произойдет. Вашингтон не заинтересован в благополучии Армении. В лучшем случае США разыграют в Армении антироссийскую карту, а в худшем — русофобскую», — сказал политолог.

Как сообщается на странице армянского МИД в соцсети Х, 14 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве.

Церемония пройдет в Вашингтоне, округ Колумбия в 22:00 по ереванскому времени (21:00 мск). Она будет транслироваться в прямом эфире Государственным департаментом США.

Ранее в Армении заявили о нежелании выходить из ЕАЭС.

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