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Глава НАТО пообещал рассмотреть предложение о военных патрулях в Балтийском море

Туск: НАТО рассмотрит предложение о военных патрулях в Балтийском море
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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил готовность в ближайшее время изучить инициативу польских властей о создании военных патрулей в акватории Балтийского моря Navy Policing для защиты объектов инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, чье выступление транслировал телеканал TVP Info.

«Позавчера я получил от генсека НАТО сигнал, что мы будем в срочном порядке работать над этим», — сказал Туск.

В конце ноября стало известно, что НАТО подозревает шедшее из России китайское судно в умышленном повреждении кабелей якорем в Балтийском море. В публикации The Wall Street Journal со ссылкой на источники отмечается, что экипаж сухогруза Yi Peng 3 подозревают в том, что он намеренно бросил якорь и продолжил движение, несмотря на замедление хода судна. Спустя некоторое время начала появляться информация об обрыве первого кабеля между Швецией и Литвой. О том, что два подводных кабеля связи, проложенных по дну Балтийского моря, вышли из строя, стало известно 18 ноября. После этого датские военные суда задержали китайский корабль Yi Peng 3, проходивший рядом с поврежденными кабелями.

Ранее в России рассказали о будущих отношениях с НАТО.

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