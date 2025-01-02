НАТО планирует увеличить присутствие в Балтийском море

Североатлантический альянс намерен увеличить присутствие в Балтийском море после инцидента с повреждением эстонско-финского электрокабеля Est Link 2. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, его цитирует «Интерфакс».

«Точные шаги не будут обнародованы, пока они не будут предприняты», — уточнил чиновник.

Он также похвалил Финляндию за задержание танкера Eagle S, который подозревают в диверсии на Est Link 2, а также в том, что он якобы принадлежит к «теневому флоту» России.

Михал назвал шаг финской стороны «очень принципиальным» и отметил, что Эстония готова поступать так же.

26 декабря в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией.

Это не первый подобный случай: в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector.

Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может и связал это происшествие с «теневым флотом» России. В ЕС уже пообещали новые санкции против РФ после последнего инцидента на Балтике.

Ранее полиция Финляндии запретила выезд из страны членам экипажа танкера Eagle S.