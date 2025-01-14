Союзники США не требуют от страны принуждать Украину к мирным переговорам

Союзники Соединенных Штатов не требуют от Вашингтона принуждать Киев к мирным переговорам с Москвой. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью газете The New York Times.

Он прокомментировал предложение экс-дипломата Ричарда Хааса использовать поставляемую Украине помощь в качестве рычага в отношениях с украинской стороной для начала переговоров.

«Хороший показатель того, является ли позиция Хааса той, которая может быть принята: есть ли группа союзников США и Европы, которые говорят Вашингтону идти и заставить Киев сесть за стол переговоров и заключить сделку? Нет, их нет», — сказал cоветник.

Салливан отметил, что решение о начале переговоров должно принимать «демократически избранное украинское правительство».

Представитель Белого дома также подчеркнул, что США считают неверным диктовать Украине условия переговоров с Москвой до тех пор, пока не происходит прямого втягивания Вашингтона в военный конфликт.

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