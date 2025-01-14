Член Государственной думы РФ Виталий Милонов призвал финских депутатов отказаться от употребления наркотических веществ и продолжить «бухать». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Таким образом российский законодатель прокомментировал данные о том, что в здании парламента Финляндии были найдены запрещенные препараты. Их обнаружили после корпоратива, организованного в преддверии Рождества.

По словам Милонова, в прошлом жители Санкт-Петербурга считали финских граждан «своими» и не относились к ним как к иностранцам. Однако текущая ситуация в соседней республике вызвала у члена ГД РФ беспокойство, в связи с чем он призвал зарубежных парламентариев перестать употреблять наркотические вещества.

«Когда они были нормальными финскими алкоголиками, никаких проблем в общении не было, но, пересев на «хмурый», это стало их сплошной девиацией», — добавил законодатель.

Также он обратил внимание, что финны по своей сути не являются враждебным для РФ народом. Однако нынешние власти Финляндии решили следовать по пути, который противоречит этому факту.

Ранее журналисты узнали о подготовке в Финляндии митингов, участники которых намерены потребовать открыть границы с РФ.