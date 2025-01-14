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Лавров заявил о готовности РФ обсуждать гарантии безопасности Украине

Лавров: Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины
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МИД РФ/РИА Новости

Российская сторона готова обсуждать гарантии безопасности стране, «которая сейчас называется Украина». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

«Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же стране, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока еще никак не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии», — заявил он.

По словам Лаврова, евразийский контекст в данном аспекте безопасности будет доминирующим, потому что западной части континента не удастся отгородиться от Индии, Китая и России.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина должна стать нейтральным государством, поскольку только это может принести мир в Европу и обеспечить безопасность России. Он добавил, что в этом и заключаются цели спецоперации.

3 января оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что единственным способом избежать разрушения Украины и восстановить ее экономику является заключение соглашений с Россией.

Ранее Патрушев допустил прекращение существования Украины в 2025 году.

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