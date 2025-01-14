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Путин 15 января проведет заседание оргкомитета празднования 80-й годовщины Победы

Заседание оргкомитета «Победа» под председательством Путина пройдет 15 января
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Заседание Российского организационного комитета «Победа» под председательством президента России Владимира Путина пройдет 15 января в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

«15 января под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции пройдёт 47-е заседание Российского организационного комитета «Победа», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, основной темой конференции станет подготовка к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Помимо этого, в ходе заседания затронут вопросы увековечивания памяти защитников Отечества, а также государственных программ поддержки ветеранов и сохранения исторической памяти страны.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) в следующем году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркивал, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Также Путин предложил странам содружества учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в победу в ВОВ.

Ранее Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ.

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