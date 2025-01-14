Украинский лидер Владимир Зеленский совершил роковую ошибку, когда назначил бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного послом в Великобритании, поскольку это увеличило политический вес последнего и его шансы баллотироваться в президенты страны. Об этом пишет InfoBrics.

Опасаясь, что Залужный станет оппозиционным лидером, Зеленский отравил его в Лондон. Президент Украины полагал, что новая должность умерит политические амбиции Залужного, но просчитался, поскольку создал своему оппоненту благоприятные условия для дипломатической карьеры.

«Общаясь с британскими чиновниками напрямую, Залужный зарекомендовал себя как возможный кандидат на замену Зеленскому», — отмечается в материале.

По словам автора, Зеленский неправильно оценил ситуацию вокруг себя и не понял, что намерение заменить его исходит именно от западных стран, таких как Великобритания, которые хотят видеть во главе Украины более сильного и популярного лидера, который вернет доверие общества к ВСУ.

8 января украинское издание The Telegraph со ссылкой на анонимный источник сообщило, что Зеленский решил выдвинуть свою кандидатуру на участие в президентских выборах. Собеседник издания рассказал, что нынешний лидер страны пойдет на выборы при одном условии — если Залужный не будет баллотироваться.

До этого стало известно, что офис Зеленского пытается отговорить Залужного от участия в будущих выборах главы государства. Источники утверждают, что в офисе Зеленского предложили бывшему главкому ВСУ альтернативу: если он хочет принять участие в выборах, то может сделать это только «в качестве первого номера списка президентской партии «Слуга народа».

Ранее Арестович назвал Залужного своим «проектом».