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Лавров высоко оценил отношения России с Азербайджаном

Лавров заявил об отсутствии закрытых тем между Россией и Азербайджаном
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Владимир Федороенко/РИА Новости

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров высоко оценивает отношения России с Азербайджаном. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

«Что касается российско-азербайджанских отношений, я их оцениваю очень высоко», — сказал Лавров, назвав их доверительными.

По его словам, президенты двух стран Владимир Путин и Ильхам Алиев регулярно общаются, каких-либо закрытых тем не существует.

Помимо этого, у лидеров Азербайджана и России налажена работа по стимулированию правительств на поиск новых взаимовыгодных проектов, добавил глава МИД РФ.

13 января российское внешнеполитическое ведомство назвало «вбросом» сообщения о том, что Лавров направил коллеге из Азербайджана Джейхуну Байрамову письмо о российском воздушном пространстве. В письме говорилось о невозможности гарантировать безопасное использование воздушного пространства РФ.

Ранее Путин извинился перед президентом Азербайджана за инцидент с разбившимся самолетом.

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