Лавров заявил, что Россия и Азербайджан могут решать любые вопросы

Россия и Азербайджан могут решать любые вопросы, в том числе в контексте крушения самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахского города Актау. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

«Мы оценили, что азербайджанские друзья немедленно поддержали участие Российской Федерации в расследовании с учетом всех факторов», — заявил он.

По словам Лаврова, у российской и азербайджанской стороны структурированные отношения, позволяющие решать вопросы оперативно с учетом всех фактов.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту лайнера было 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 29 человек. Позже президент России Владимир Путин позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета.

Ранее ЕС ужесточил рекомендации по полетам над Россией.