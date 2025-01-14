Лавров оценил использование Зеленским русских матерных выражений

Лавров усомнился в адекватности Зеленского после его интервью Фридману

Адекватность украинского лидера Владимира Зеленского представляет собой «отдельный вопрос». Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат прокомментировал одно из последних интервью президента Украины, во время которого он использовал обсценную лексику. Лавров напомнил, что еще до начала боевых действий Зеленский призывал жителей своей страны, которые ощущают себя русскими, «проваливать в РФ».

«А недавно [он] просто использовал русский мат, чтобы обозначить свое отношение к целому ряду миротворцев, которые не хотят выгонять русских на границе 1991 года. Адекватность этого гражданина — это отдельный вопрос», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

5 января украинский лидер дал интервью американскому блогеру Лексу Фридману. Беседа длилась около трех часов, и в ходе нее Зеленский несколько раз позволил себе употребить русские матерные выражения.

Он использовал обсценную лексику, выражая возмущение по поводу отказа США вводить санкции в отношении РФ перед началом вооруженного конфликта, и когда рассуждал о действиях российских властей на Северном Кавказе в конце XX века.

Еще раз президент Украины допустил использование грубых слов при обсуждении Будапештского меморандума. Речь идет о документе, подписанном в 1994 году и поставившем точку в переговорах о судьбе советского ядерного оружия на Украине после распада СССР.

Ранее в офисе Зеленского объяснили использование им русских матерных выражений.