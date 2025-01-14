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Атаку ВСУ на «Турецкий поток» сочли попыткой Киева шантажировать Европу

Депутат Слуцкий: атакуя станцию «Русская», Киев идет на шантаж Европы
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krasnodar-tr.gazprom.ru/

Атакуя компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую работу «Турецкого потока», ВСУ попытались совершить энергетическую диверсию. Киевские власти таким образом шантажируют Европу, заявил RT глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Наряду с решением о прекращении транзита российского газа через территорию Украины — это попытка масштабной энергетической диверсии. Прямой шантаж европейских стран!» — подчеркнул депутат.

Украинский лидер Владимир Зеленский раскачивает безопасность Европы в сфере энергетики, пытаясь сыграть в пользу Вашингтона, считает парламентарий. Он также связал такие рискованные шаги Киева с «агонией» Зеленского, стремящегося сохранить власть. Совершаемые атаки — это удары по Брюсселю, которые возвращаются бумерангом за поддержку русофобии и нацизма на Украине, заключил Слуцкий.

Напомним, накануне украинские беспилотники пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Причем одна из двух веток газопровода целиком ориентирована на Европу. На сегодня это единственный газопровод, снабжающий российским топливом Турцию, Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Подробнее об атаке и реакции ЕС, Турции и России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее турецкий политолог предположил, кто координировал атаку ВСУ на станцию «Русская».

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