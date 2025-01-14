Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Володин заявил о недобросовестной работе некоторых министерств

Спикер ГД Володин: ряд министерств недобросовестно исполняют свои обязанности
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что некоторые министерства недобросовестно подходят к исполнению своих обязанностей. Его слова приводит ТАСС.

«Ряд министерств не дорабатывают, подходят к исполнению своих обязанностей, прямо сказать, недобросовестно», — отметил он.

По его словам, существуют проблемы в зоне их ответственности и полномочий. Он отметил, что это касается вопросов обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, дефицита кадров в здравоохранении и образовании.

Володин не стал уточнять названия министерств, но выразил надежду, что эти вопросы будут обсуждаться в весенней сессии.

Также Володин рассказал, что в весеннюю сессию в ГД будет обсуждаться снижение нагрузки на школьников. Он отметил, что данный вопрос должен стать одним из приоритетов в ходе сессии.

Ранее в Госдуме объяснили, с чего нужно начинать борьбу с ЕГЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами