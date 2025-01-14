Володин заявил о недобросовестной работе некоторых министерств

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что некоторые министерства недобросовестно подходят к исполнению своих обязанностей. Его слова приводит ТАСС.

«Ряд министерств не дорабатывают, подходят к исполнению своих обязанностей, прямо сказать, недобросовестно», — отметил он.

По его словам, существуют проблемы в зоне их ответственности и полномочий. Он отметил, что это касается вопросов обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, дефицита кадров в здравоохранении и образовании.

Володин не стал уточнять названия министерств, но выразил надежду, что эти вопросы будут обсуждаться в весенней сессии.

Также Володин рассказал, что в весеннюю сессию в ГД будет обсуждаться снижение нагрузки на школьников. Он отметил, что данный вопрос должен стать одним из приоритетов в ходе сессии.

Ранее в Госдуме объяснили, с чего нужно начинать борьбу с ЕГЭ.