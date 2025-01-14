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Володин назвал приоритет работы Госдумы в весеннюю сессию

Володин: снижение нагрузки на школьников один из приоритетов работы Госдумы
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Владимир Федоренко/РИА Новости

В весеннюю сессию одним из приоритетов в работе Госдумы будет снижение нагрузки на школьников. Об этом в ходе пленарного заседания заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Мы с вами поднимали вопрос необходимости снижения нагрузки на школьников. Надеюсь, вместе с правительством сможем выйти на решение этой крайне важной проблемы», — заявил он.

Володин отметил, что данный вопрос должен стать одним из приоритетов в ходе сессии.

25 декабря в Госдуму внесли законопроект, который запрещает выпускникам колледжей поступать в вуз без сдачи ЕГЭ. Распространить меру хотят на тех, кто поступает на направление, не совпадающее с их специализацией.

Позже зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, член комиссии по депутатской этике Олег Смолин раскритиковал инициативу, заявив, что она ограничивает возможности продолжения образования без ЕГЭ для половины российской молодежи.

Ранее в Госдуме объяснили, с чего нужно начинать борьбу с ЕГЭ.

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