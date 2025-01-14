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Лавров осудил США и ЕС за действия по отношению к Сербии

Лавров: США и ЕС пытаются выламывать руки Сербии, требуя предать Россию
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Алексей Майшев/РИА Новости

Соединенные Штаты и страны Евросоюза пытаются выламывать руки Сербии, требуя предать своего союзника, Россию, в обмен на вступление в сообщество. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает «Лента.ру».

«Мы видим, что Сербии пытаются выламывать руки. Президент республики Александр Вучич говорил, что страна не свернет с пути в Евросоюз, в ответ он слышал, что нужно признать Косово», — заявил он.

По словам Лаврова, США и ЕС требовали от Сербии присоединения ко санкциям против России, пытаясь заставить Белград предать союзника в лице Москвы.

До этого глава МИД РФ заявил, что администрация действующего американского лидера Джо Байдена новыми санкциями против России в энергетике хочет «подложить свинью» Сербии и избранному американскому президенту Дональду Трампу.

Ранее Россия запросила срочные консультации с Сербией.

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