Лавров предупредил о желании Байдена «подложить свинью» администрации Трампа

Администрация действующего американского лидера Джо Байдена новыми санкциями против России в энергетике хочет «подложить свинью» Сербии и избранному американскому президенту Дональду Трампу. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«У демократов есть такие манеры в политике американской, напоследок нагадить следующей администрации <...> Сейчас хотят одновременно подложить свинью, говоря по-русски, и сербам, и администрации Трампа», — заявил он.

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет впервые включил в себя блокирующие рестрикции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. В частности, под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия.

В санкционном списке оказались около 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из РФ, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью».

Ранее Лавров прокомментировал желание Трампа сделать Америку великой.