Постпред РФ Небензя: ФРГ и Япония не получат место в Совбезе ООН

Германия и Япония не смогут получить место постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия 24».

Дипломат высказал мнение, что Совету Безопасности необходима реформа, однако реформы в СБ — очень сложный процесс и кропотливая работа. По словам Небензи, в январе 2025 года стартует новый сезон переговоров между правительствами разных стран по этому вопросу.

Постпред РФ отметил, что по вопросу реформы поступают множество предложений от разных стран, некоторые из них «довольно наивные и непрактичные».

«В частности, Германия и Япония. Не видать места постоянного члена СБ не только, как своих ушей, но и всего остального. Это уже очевидный факт», — заявил Небензя.

Совбез ООН является постоянной действующей структурой международной организации, она отвечает за поддержание международного мира и безопасности.

Ранее заместитель Небензи Дмитрий Полянский заявил, что в ООН не могут договориться о реформе Совбеза.