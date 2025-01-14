В МИД РФ призвали США признать, что Россия приближается к реализации целей СВО

Рябков: США пора признать, что РФ неуклонно движется к реализации целей СВО

США пора признать, что Россия неуклонно движется к реализации целей специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Им пора признать, что Россия неуклонно и успешно движется к реализации целей СВО, и эти цели будут достигнуты. Это не отрицает возможности диалога», — сказал он.

По словам Рябкова, этот диалог должен основываться на национальных интересах РФ и признании готовности Москвы отстаивать эти интересы всеми доступными средствами.

До этого замглавы МИД заявил о возможности организации новой «Ялтинской конференции», которая могла бы установить новую геополитическую реальность по итогам специальной военной операции. Он отметил, что рассматривает концепцию «Ялты 2.0» исключительно в контексте необходимости натиска на Вашингтон для разработки дипломатических решений, которые позволят зафиксировать новую геополитическую обстановку после завершения специальной военной операции.

Ранее Нарышкин заявил о приближении России к достижению целей спецоперации.