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В МИД РФ допустили проведение новой «Ялты» по итогам конфликта на Украине

Рябков допустил проведение новой Ялтинской конференции по итогам СВО

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков допустил проведение новой «Ялтинской конференции», которая закрепит новую геополитическую конфигурацию по итогам специальной военной операции России. США должны быть принуждены к переговорам, заявил Рябков в интервью kp.ru.

«Идею «Ялты 2.0» я в принципе не исключал бы, но в контексте принуждения Вашингтона к переговорным решениям, закрепляющим новую геополитическую конфигурацию по результатам СВО», — сказал заместитель министра.

Рябков также отметил, что достижение Россией целей СВО станет стратегическим поражением США. Планы «горячих голов» в НАТО ведут к лобовому столкновению ядерных держав и Россия пытается образумить их своими сигналами, отметил заместитель министра.

Рябков подчеркивал, что Россия выступает за возможность уладить все противоречия с Западом путем прямых переговоров.

Ранее Рябков заявил, что Трамп посылает противоречивые сигналы.

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