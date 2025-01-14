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Полянский рассказал о реакции постпреда Британии на доклад России

Полянский: постпред Британии Вудворд вышла из себя на встрече Совбеза ООН
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Global Look Press

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале, что постпред Великобритании при организации Барбара Вудворд вышла из себя на встрече Совбеза.

«Давно я не видел постпреда Великобритании г-жу Вудворд настолько вышедшей из себя, как после нашего выступления», — рассказал он.

Полянский отметил, что приведенные российской стороной факты по вопросу содержания военнопленных «серьезно испортили им обедню».

Он также отметил, что тревогу вызвало представление на трибуне в ООН, которое восхваляло подразделения СС.

Также Полянский заявил, что миссия Великобритании при ООН пригласила на неформальное заседание Совета Безопасности бойца из национального батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Валерия Горшнего, который является поклонником одной из эсэсовских дивизий.

Ранее постпредство России обвинило США в подрыве авторитета Совбеза ООН.

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