Британия пригласила на заседание ООН бойца «Азова»

Миссия Великобритании при Организации Объединенных Наций (ООН) пригласила на неформальное заседание Совета Безопасности бойца из нацбата «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Валерия Горишнего, который является поклонником одной из эсэсовских дивизий. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, слова которого передает РИА Новости.

«Среди выступающих есть откровенные неонацисты, включая Валерия Горишнего, служившего в полку «Азов», который в России признан террористической организацией, а до недавнего времени таковым признавался и в США», — отметил российский дипломат.

Полянский отметил, что этот боевик имеет татуировку с эмблемой дивизии СС и является большим поклонником данного подразделения. 14-я рота этой дивизии в мае 1940 года ликвидировала 97 британских военнопленных в деревне Ле-Парадиз во Франции.

«Надеюсь, после сегодняшнего события информация о том, что британские дипломаты пригласили на выступление в ООН человека, прославляющего нацистских преступников, ликвидировавших их соотечественников, широко распространится. Это все, что нужно знать о моральных принципах современной западной дипломатии», — добавил он.

11 января газета The Guardian писала, что «Азов» планирует создать батальон из англоязычных наемников.

Ранее основатель «Азова» поддержал идею перемирия с Россией.