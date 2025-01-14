СМИ сообщили о непрямых контактах Путина и Байдена после начала СВО

NYT: Путин и Байден с февраля 2022 года поддерживали непрямые каналы связи

После 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден не общались напрямую, но поддерживали непрямые каналы связи, пишет The New York Times (NYT).

Согласно материалу, Москва и Вашингтон взаимодействовали на уровне различных ведомств. Так, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан «негласно инициировал серию звонков» помощнику российского лидера Юрию Ушакову. Во время одного из них американский чиновник дал понять, что США считают Россию ответственной за ситуацию с отправкой посылок со взрывными устройствами курьерскими службами.

Как отмечается в статье, этот вопрос глава ЦРУ Уильям Бернс обсуждал с директором Службы внешней разведки РФ России Сергеем Нарышкиным и главой ФСБ Александром Бортниковым. Американская сторона исходила из того, что эти российские чиновники регулярно контактируют с президентом России.

Кроме того, в октябре прошлого года замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о контактах России и США по испытательным пускам ракет.

Ранее советник Трампа анонсировал переговоры с Путиным по Украине.