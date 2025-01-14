Эксперт допустил, что Трамп продолжит военную поддержку Украины

Избранный президент США может продолжить военную поддержку Украины, дабы попытаться поговорить с Россией с позиции силы. Такое предположение сделал обозреватель Tsargrad.tv Илья Головнев.

«В период президентства Трампа США накачивали оружием Украину ничуть не хуже, чем в период президентства Байдена, вплоть до передачи украинским властям военно-морских судов из арсенала пограничной службы США. Помогали украинцам и деньгами», — напомнил Головнев.

Если все это уже было, то никаких препятствий для продолжения поддержки Киева у команды Трампа нет, добавил журналист.

Как пишет Asia Times, после инаугурации Трампа его команда будет искать способ продемонстрировать «жесткую позицию», давая понять, что «максималистские требования» президента России Владимира Путина не имеют никаких шансов быть принятыми.

По мнению авторов публикации, если избранный президент США действительно хочет добиться завершения конфликта на Украине, ему необходимо действовать как сильному лидеру.

Ранее Трамп заявил, что намерен «очень быстро» организовать встречу с Путиным после своей инаугурации.