Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт допустил, что Трамп продолжит военную поддержку Украины

Журналист Головнев: Трамп может продолжить поддерживать Киев оружием
close
CNP/MediaPunch/Global Look Press

Избранный президент США может продолжить военную поддержку Украины, дабы попытаться поговорить с Россией с позиции силы. Такое предположение сделал обозреватель Tsargrad.tv Илья Головнев.

«В период президентства Трампа США накачивали оружием Украину ничуть не хуже, чем в период президентства Байдена, вплоть до передачи украинским властям военно-морских судов из арсенала пограничной службы США. Помогали украинцам и деньгами», — напомнил Головнев.

Если все это уже было, то никаких препятствий для продолжения поддержки Киева у команды Трампа нет, добавил журналист.

Как пишет Asia Times, после инаугурации Трампа его команда будет искать способ продемонстрировать «жесткую позицию», давая понять, что «максималистские требования» президента России Владимира Путина не имеют никаких шансов быть принятыми.

По мнению авторов публикации, если избранный президент США действительно хочет добиться завершения конфликта на Украине, ему необходимо действовать как сильному лидеру.

Ранее Трамп заявил, что намерен «очень быстро» организовать встречу с Путиным после своей инаугурации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами