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Стала известна реакция Фицо на приглашение Зеленского посетить Киев

Фицо не поедет в Киев обсуждать с Зеленским транзит газа
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Omar Havana/AP/Alina Smutko/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в пятницу, 17 января, в Киев по приглашению украинского президента Владимира Зеленского, чтобы обсудить транзит газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера парламента Словакии Тибора Гашпара.

Гашпар напомнил, что Фицо накануне опубликовал открытое письмо для Зеленского и пригласил его на переговоры.

«Зеленский ответил, что надо приехать в пятницу в Киев. Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», — заявил вице-спикер.

Накануне Фицо призвал Зеленского принять меры, чтобы урегулировать возникший между двумя странами спор. В ответ Зеленский написал: «Ок. Приезжай в Киев в пятницу».

С 1 января 2025 года Украина остановила транзит российского газа в европейские государства через свою территорию. Киев официально отказался продлевать соответствующее соглашение с Москвой, которое действовало до 31 декабря прошлого года. Фицо пообещал наложить вето на помощь Украине со стороны Европейского союза, если переговоры по возобновлению транзита газа ни к чему не приведут.

Ранее в Словакии заявили, что российская компания «Газпром» продолжит поставлять топливо в страну «другим способом».

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