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Фицо заявил, что «Газпром» будет поставлять Словакии газ «другим способом»

Фицо заявил, что «Газпром» обещал поставить Словакии газ «другим способом»
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Премьер-министр Словакии Фицо заявил, что «Газпром» в отсутствие транзита через Украину обещал поставить Словакии газ «другим способом». Об этом он заявил в в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам, пишет РИА Новости.

Словацкий энергооператор SPP уже заполнил свои резервуары. Власти страны постараются как можно дольше не трогать эти запасы.

«И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с «Газпромом». «Газпром» сказал, что поставит этот газ другим способом», — сказал Фицо.

С 1 января транзит российского газа в Европу через Украину прекратился. Сделано это было после того, как Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите голубого топлива после истечения контракта, действовавшего до 31 декабря 2024 года.

Новый договор подписан не был. Из-за этого, газа лишился ряд европейских стран, получавших его транзитом через Украину, в том числе и Словакия.

Ранее сообщалось, что премьер Словакии захотел отомстить Украине за остановку транзита газа.

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