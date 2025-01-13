Фицо предложил Зеленскому обсудить поставки газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести переговоры по вопросам, связанным с транзитом газа. Об этом пишет Reuters.

Журналисты выяснили, что глава словацкого правительства направил президенту Украины письмо. В нем он призвал Зеленского принять меры, чтобы урегулировать возникший между двумя странами спор.

«Такая встреча создаст хорошую основу для открытого обсуждения поставок газа в Словакию и другие страны через территорию Украины», — подчеркнул Фицо.

С 1 января 2025 года Украина остановила транзит российского газа в европейские государства через свою территорию. Киев официально отказался продлевать соответствующее соглашение с Москвой, которое действовало до 31 декабря прошлого года.

12 января премьер-министр Словакии пообещал наложить вето на помощь Украине со стороны Европейского союза (ЕС), если переговоры по возобновлению транзита газа ни к чему не приведут. По словам Фицо, власти республики начнут принимать ответные меры при условии, что диалог с Киевом не даст результатов в ближайшие три–четыре недели.

Ранее в Словакии заявили, что российская компания «Газпром» продолжит поставлять топливо в страну «другим способом».