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Эксперт объяснил, зачем команде Трампа снижение призывного возраста на Украине

Политолог Пинчук: снижение призывного возраста на Украине выгодно Трампу
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Efrem Lukatsky/AP

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv объяснил, почему команда избранного президента США Дональда Трампа настаивает на снижении призывного возраста на Украине. По мнению эксперта, таким образом будущая администрация Соединенных Штатов рассчитывает избавиться от украинского лидера Владимира Зеленского.

Политолог пояснил, что снижение Киевом призывного возраста до 18 лет может привести к новому майдану и смене правительства Зеленского. Трамп же сможет списать весь негатив конфликта на старую украинскую верхушку и создать условия для мира.

Если же Зеленский откажется снижать призывной возраст, это будет основанием для прекращения поддержки Киева, продолжил Пинчук.

«И переложить бремя поддержки Украины на европейцев. При этом используя угрозу потепления отношений с Россией для давления на них», — указал он.

12 января будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил о планах администрации США повлиять на снижение призывного возраста на Украине до 18 лет.

Он отметил, что Вашингтон надеется таким образом стабилизировать ситуацию на фронте, поскольку Киев, по его мнению, остро нуждается в людских ресурсах.

Ранее в Раде предрекли крах Зеленского в случае снижения призывного возраста.

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