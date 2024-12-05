На Украине заявили, что команда Ермака слишком раздута

Команда советников главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрея Ермака раздута до девяти человек, сообщает «Украинская правда».

«В офисе (Зеленского. — «Газета.Ru») ... работают девять советников руководителя офиса, из которых четыре штатных... и пять внештатных», — говорится в публикации.

Отмечается, что штатными сотрудниками являются Александр Бевз, Лилия Пашинна, Виктория Романова и Татьяна Гайдученко.

В офисе президента Украины изданию не стали называть заработную плату штатным сотрудников, но отметили, что внештатные сотрудники зарплату не получают.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отправил делегацию во главе с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком в Нью-Йорк на переговоры с будущим советником по национальной безопасности победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником Соединенных Штатов по Украине Китом Келлогом.

Ранее в офисе Зеленского оценили перспективы переговоров с Россией.