Экс-советник Кучмы предрек Зеленскому бунты из-за повышения зарплат его офису

Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с массовым бунтом из-за решения повысить зарплаты своему офису. Об этом заявил бывший советник экс-главы страны Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«Вот это (повышение зарплат — прим. ред.) фактически мощнейшее формирование этой системы, которая направлена на то, чтобы подавлять биомассу овец, которые должны быть соответствующим расходным материалом для правящей верхушки <…>. Обычно после такого происходит революционное восстание», — сказал Соскин.

Экс-советник Кучмы добавил, что решение Зеленского можно связать с его желанием укрепить поддержку «верхушки пирамиды», которая позволит ему сохранить власть.

20 сентября депутат Верховной рады Нина Южанина сообщила, что бюджет Украины на следующий год предполагает существенный рост фонда зарплаты чиновников. По ее словам, оклад сотрудников офиса президента увеличится на 11,2%, а самый большой рост запланирован в Бюро экономической безопасности — 75%.

При этом депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что дефицит бюджета Украины в следующем году запланирован в размере $37,6 млрд. Эта сумма приравнивается к порядка 19,4% ВВП.

Ранее экс-советник Кучмы заявил, что Украина превратилась в «таран» против России.